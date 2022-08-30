مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-08-30 / 09:46
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هبة بريس - وكالات

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الإثنين اعتزال العمل السياسي نهائيا وإغلاق كافة المؤسسات.

وقال الصدر، في بيان نشره على حسابه بموقع « تويتر »: « إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر » مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

وأضاف « أنني لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة إنما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر … وما أردت إلا أن أقوّم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الاغلبية في العراق.. وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته ».

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