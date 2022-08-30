استقبال بن بطوش.. الشبيبات الحزبية الممثلة بالبرلمان تستنكر “التصرف الشنيع”
عبرت الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان عن استنكارها الشديد لهذا ” التصرف الشنيع، البعيد كل البعد عن الأعراف والتقاليد الديبلوماسية، والذي يستفز مشاعر المغاربة قاطبة تجاه قضيتهم الأولى، ويضرب بشكل واضح أواصر الاحترام والتقدير التي يكنها الشعب المغربي للشعب التونسي الشقيق “.
وشجبت الشبيبات، في بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ عقدته عبر تقنية التناظر المرئي، هذه ” الخطوة الاستفزازية ” التي تمس ثوابت المملكة المغربية وعلى رأسها قضية وحدتها الترابية.
كما أشادت بالموقف الديبلوماسي الحازم الذي اتخذته المملكة المغربية على ” إثر ما أقدم عليه الرئيس التونسي الذي وضع بلاده، عكس كل سابقيه، في خدمة أجندة أعداء وحدة المغرب الترابية “، مؤكدة تجندها الدائم للدفاع والترافع عن قضية الصحراء المغربية .
وثمنت الشبيبات، عاليا، موقف دولة اليابان التي فضحت زيف رواية الرئاسة التونسية، عبر التأكيد على أن دعوة ممثلي الكيان الوهمي هو إجراء أحادي من طرف واحد، معبرة عن شكرها للدول الإفريقية الصديقة والشقيقة التي عبرت عن أسفها واستنكارها لحضور كيان غير معترف به لأشغال قمة (تيكاد 8).
ومع تأكيد تشبتها الراسخ بأواصر الصداقة العريقة التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، دعت الشبيبات الحزبية “الأصوات الحية والأحزاب والشبيبات الحزبية في دولة تونس الشقيقة إلى تنبيه النظام التونسي لخطورة هاته الخطوة غير المحسوبة والطائشة “.
وخلص البلاغ إلى إعلان الشبيبات عن تعبئة شاملة لهياكلها ومنخرطيها للقيام بمبادرات ترافعية مشتركة للرد على موقف الرئيس التونسي.
18 تعليقات
وما قام به قيس سعيد هو استفزاز لمشاعر المغاربة..
خيانة قيس واضحة بالدليل القاطع وكل من يدافع عنه فهو خائن للشعب التونسي..
قيس سعيد متملق وقبل الرشوة السياسية هذا سيؤدي بالعلاقة المغربية التونسية الى الهلاك والى التفرقة والتشتت ..
اﻹخوة الشرفاء بالقارة اﻹفريقية اصطفوا مع الحق ومع الشرعية الدولية ويرفضون التلاعب بمصير شعوبهم..
رئيس بدون شرعية يستقبل رئيس بدون جمهورية قيس يتلاعب بمصير مستقبل تونس والتونسيين ..
نحن المغاربةهم الاصل والباقي فروع احب من احب وكره من كره الصحراء مغربية ..
تونس اصبحت ولاية جزائرية يحكمها والي اسمه قيس سعيد ..
يجب على المغرب أن ينسى شئ إسمه المغرب العربي ويلتف و يتعاون مع الدول الإفريقية الأخرى في جميع المجالات ..
اسم على مسمى المغرب العربي المغرب هو القلب النابض لدول الاربع هو الذي يتراسها باعتباره القوة الإقليمية بشمال افريقيا..
المغرب بلد التحديات والمنجزات والمعجزات والمسيرات التنموية بقيادة ملك حكيم عبقري إنساني إجتماعي متسامح مسالم. تحت شعار الله الوطن الملك..
قيس باع تونس لتبون انتهى الكلام ب 300 مليون دولار..
المغرب كبير على الاعداء من يمس بوحدته يلقى الرد المناسب في المكان المناسب..
لا وجود لدولة في الأمم المتحدة فهي صنعة الجزائر وتمولها من أموال الشعب المقهور..
يجب على المغرب تجميد علاقته مع تونس بصفة نهائية..
تونس دولة تتخبط في المشاكل الداخلية وارادت الهاء الشعب باختلاف مشكلة مع المغرب..
الصحراء المغربية الى ان يرث الله الأرض ومن عليها الله الوطن الملك..
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام..
لم تعد تونس مستقلة بل أصبحت ولاية جزائرية تنفذ اوامر العسكر العجوز ..