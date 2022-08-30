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تورط في سرقة صيدليات.. أمن الرباط يحيل شخصا على النيابة العامة

2022-08-30 / 09:12
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هبة بريس - الرباط

أحالت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل صيدليات بنفس المدينة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت خلال الفترة المنصرمة معاينة سرقات بالكسر، استهدفت صيدليات بمجموعة من أحياء مدينة الرباط، واستولى خلالها الجناة على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مساء يوم الجمعة، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيه بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط، مكنت من حجز أداة حديدية لكسر الأقفال، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة له، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة يومه الاثنين، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

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