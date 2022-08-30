زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-08-30 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول زخات رعدية مصحوبة ببرد محليا بالأطلس ونواحيه الغربية المجاورة، وبالأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والريف، والواجهة المتوسطية، والسهول الوسطى وبالجنوب الشرقي.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة جزئيا مع قطرات متفرقة ورعد محلي بباقي المناطق الشمالية، في حين ستكون الأجواء حارة نوعا ما شمال المنطقة الشرقية والجهات الغربية المجاورة للأطلس.

ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، والأطلس والمناطق الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و32 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و26 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض الملموس بأقصى جنوب المملكة وبعض الارتفاع على العموم في باقي مناطق المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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