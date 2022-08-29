حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

2022-08-29 / 23:22
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادر طبية بأن 20 متظاهرا من أنصار مقتدى الصدر قتلوا بالرصاص في الاشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الاثنين.

وتشير المصادر كذلك إلى إصابة نحو 350 متظاهرا، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

واندلعت الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية، التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

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‫15 تعليقات

  2. كيف تصنع الفوضى
    اعطي العربي بعض من الحريه
    وسيظهر لك كثير من الهمجيه
    لكي الله ياعراق

  10. لا زلت أتذكر تعليقا لي على أوضاع العراق منذ سنوات و قلت فيه لقد أعدموا العراق مع اعدام صدام حسين و الآن ما يحصل يؤكد كلامي وقتها مؤسف و مبكي ما صار عليه بلاد أقدم الحضارات في العالم 😣😣
    اللهم وحد صفوف المسلمين وأعلي راية الحق والدين 🤲🏻🤲🏻

  13. هدا كل من امريكا دمرت ليبيا والعراق واليمن وسوريا .والعرب في سبات عميق.

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