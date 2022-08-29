الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين خطوة قيس سعيد وتدعو لمقاطعة المنتوجات التونسية
هبة بريس - الرباط
قرر مكتب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجميد جميع أشكال الأنشطة والعلاقات مع مؤسسات حماية المستهلك التونسية، عقب الخطوة العدائية للرئيس التونسي قيس سعيد تجاه وحدة المغرب الترابية باستقباله لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية خلال انعقاد قمة “تيكاد 8”
وطالب المكتب، في بلاغ له، بمقاطعة جميع المنتجات التونسية، مدينا هذا “التصرف الأرعن” وهذا الموقف الذي وصفه ب المعادي والمقصود لضرب مصالح الشعوب المغاربية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعوب”
وكان بيان للخارجية المغربية قد اعتبر ان تونس عملت على معاكسة رأي اليابان بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد الموضوعة لذلك، وقررت بشكل أحادي دعوة الكيان الانفصالي”، حيث أن “الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيراً مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
10 تعليقات
اذى لقو الذين آمنوا قالوامنا واذى خلو الى شيطانهم قالو انما نحن معكم هذا حال النفاق
تونس في حالة غرق سياسي واقتصادي ودبلوماسي رئيسهم مريض نفسيا مرفوع عنه القلم
بن بطوش راه رئيس دولة الجزائر الجنوبية وحنا كمغاربة في الصحراء ديالنا
غدا تاني صيفطوا لهم المساعدات
تونس من نهار جا ليها هاد سعيد تقلبات، السمعة ديالها تبدلات
من حسنات خطاب الملك الاخير انه اخرج الخفافيش من جحورها
الصحراء مغربيه حتى يرث الله الارض ومن عليها أحب من أحب وكره من كره
يا للاسف عقدة بعض الحساد ان المملكة المغربية لها ملك عظيم وتاريخ كبير ۔
الحمد لله ان المغرب ملكا وشعبا دولة مسالمة ۔
الله الوطن الملك ۔ والصحراء مغربية ۔
من وجهو كيبان كيقول ناري كحلتها
المغرب أصلا لا يعترض على مشاركة الكيان الوهمي في الفعاليات الافريقية لانه عضو في الاتحاد الافريقي .. المشكل هو بروتوكولي في الاساس مرتبط في الاستقبال الرسمي من اعلى سلطة في البلاد و الدلالات ديالها .. يعني هذا تصريح مباشر بان تونس تخلات على الحياد ديالها و تبنات موقف الجيران