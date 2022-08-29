الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين خطوة قيس سعيد وتدعو لمقاطعة المنتوجات التونسية

هبة بريس - الرباط

قرر مكتب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجميد جميع أشكال الأنشطة والعلاقات مع مؤسسات حماية المستهلك التونسية، عقب الخطوة العدائية للرئيس التونسي قيس سعيد تجاه وحدة المغرب الترابية باستقباله لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية خلال انعقاد قمة “تيكاد 8”

وطالب المكتب، في بلاغ له، بمقاطعة جميع المنتجات التونسية، مدينا هذا “التصرف الأرعن” وهذا الموقف الذي وصفه ب المعادي والمقصود لضرب مصالح الشعوب المغاربية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعوب”

وكان بيان للخارجية المغربية قد اعتبر ان تونس عملت على معاكسة رأي اليابان بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد الموضوعة لذلك، وقررت بشكل أحادي دعوة الكيان الانفصالي”، حيث أن “الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيراً مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

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