الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدين خطوة قيس سعيد وتدعو لمقاطعة المنتوجات التونسية

2022-08-29 / 22:53
10
هبة بريس - الرباط

قرر مكتب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تجميد جميع أشكال الأنشطة والعلاقات مع مؤسسات حماية المستهلك التونسية، عقب الخطوة العدائية للرئيس التونسي قيس سعيد تجاه وحدة المغرب الترابية باستقباله لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية خلال انعقاد قمة “تيكاد 8”

وطالب المكتب، في بلاغ له، بمقاطعة جميع المنتجات التونسية، مدينا هذا “التصرف الأرعن” وهذا الموقف الذي وصفه ب المعادي والمقصود لضرب مصالح الشعوب المغاربية والعلاقات الأخوية التي تربط بين الشعوب”

وكان بيان للخارجية المغربية قد اعتبر ان تونس عملت على معاكسة رأي اليابان بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد الموضوعة لذلك، وقررت بشكل أحادي دعوة الكيان الانفصالي”، حيث أن “الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيراً مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منظمة المراة الاستقلالية تأسف لرهن القرار السيادي التونسي بيد النظام العسكري الجزائري

منظمة المراة الاستقلالية تأسف لرهن القرار السيادي التونسي بيد…

2022-08-29 / 23:40
Photo of “جون أفريك”: الملك فضل الحضور النشط داخل الاتحاد الافريقي على سياسة الكرسي الفارغ

“جون أفريك”: الملك فضل الحضور النشط داخل الاتحاد الافريقي…

2022-08-29 / 22:03
Photo of الأزمة الدبلوماسية مع تونس ..دعوات لابعاد الرياضة عن معترك السياسة

الأزمة الدبلوماسية مع تونس ..دعوات لابعاد الرياضة عن معترك…

2022-08-29 / 19:59
Photo of تعقيبا على البلاغ العسكري رقم 618 لجمهورية الوهم ..مصطفى سلمى : ماذا لو اغلق المغرب ثغرة 15 كلم المتبقية مع الجزائر ؟

تعقيبا على البلاغ العسكري رقم 618 لجمهورية الوهم ..مصطفى…

2022-08-29 / 18:55
Photo of قضاة المغرب يدينون سلوك الرئيس التونسي المنحاز ويعلنون تضامنهم مع الهيئة القضائية التونسية

قضاة المغرب يدينون سلوك الرئيس التونسي المنحاز ويعلنون تضامنهم…

2022-08-29 / 18:12
Photo of النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين الفعل العدائي للرئاسة التونسية اتجاه المغرب

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين الفعل العدائي للرئاسة التونسية…

2022-08-29 / 13:06
Photo of اتحاد المخترعين المغاربة يلغي مشاركته في قمة الاختراعات والبحوث العلمية المنعقد بتونس

اتحاد المخترعين المغاربة يلغي مشاركته في قمة الاختراعات والبحوث…

2022-08-29 / 11:51
Photo of دكاترة المغرب يراسلون الميراوي للتباحث حول الملف المطلبي

دكاترة المغرب يراسلون الميراوي للتباحث حول الملف المطلبي

2022-08-29 / 11:03
Photo of اتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية يدين التصرف العدائي ل ” قيس سعيد”

اتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية يدين التصرف العدائي ل ”…

2022-08-28 / 22:04
Photo of قيس سعيد يخون روح بناء المغرب العربي وتنديد بتونس والخارج ضد استقبال ” بن بطوش”

قيس سعيد يخون روح بناء المغرب العربي وتنديد بتونس…

2022-08-28 / 21:32

‫10 تعليقات

  1. اذى لقو الذين آمنوا قالوامنا واذى خلو الى شيطانهم قالو انما نحن معكم هذا حال النفاق

  2. تونس في حالة غرق سياسي واقتصادي ودبلوماسي رئيسهم مريض نفسيا مرفوع عنه القلم

  3. بن بطوش راه رئيس دولة الجزائر الجنوبية وحنا كمغاربة في الصحراء ديالنا

  8. يا للاسف عقدة بعض الحساد ان المملكة المغربية لها ملك عظيم وتاريخ كبير ۔
    الحمد لله ان المغرب ملكا وشعبا دولة مسالمة ۔
    الله الوطن الملك ۔ والصحراء مغربية ۔

  10. المغرب أصلا لا يعترض على مشاركة الكيان الوهمي في الفعاليات الافريقية لانه عضو في الاتحاد الافريقي .. المشكل هو بروتوكولي في الاساس مرتبط في الاستقبال الرسمي من اعلى سلطة في البلاد و الدلالات ديالها .. يعني هذا تصريح مباشر بان تونس تخلات على الحياد ديالها و تبنات موقف الجيران

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق