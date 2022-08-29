“جون أفريك”: الملك فضل الحضور النشط داخل الاتحاد الافريقي على سياسة الكرسي الفارغ
كتبت مجلة (جون أفريك)، اليوم الاثنين، أنه منذ تربعه على العرش في العام 1999، أظهر صاحب الجلالة الملك محمد السادس “توجها ملحوظا” نحو إفريقيا، مع “رؤية أكثر واقعية تهدف إلى تطوير التعاون جنوب- جنوب، سواء على الصعيد الاقتصادي، المالي، الدبلوماسي، الأمني، العسكري، الديني أو الرياضي”.
وفي مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلة، في إطار سلسلة من المقالات المخصصة لأداء الدبلوماسية المغربية تحت عنوان “المغرب: دبلوماسية على جميع الأصعدة”، اعتبر المصدر أنه “داخل الاتحاد الإفريقي، فضل جلالة الملك الحضور النشط على سياسة الكرسي الفارغ”.
ونقلت المجلة عن دبلوماسي مالي قوله بأنه “من خلال تعبئتها لتجديد القارة وللمساعدة في إيجاد حلول ملموسة للتحديات الحالية، مثل المناخ والهجرة والأمن والسيادة الغذائية والصحية، وما إلى ذلك، فإن الدبلوماسية المغربية نجحت في تسجيل عدة نقاط إيجابية”.
وأضاف المصدر ذاته أن مقاربة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي غيرت التصور الذي كان لدى العديد من الدبلوماسيين الأفارقة عن المملكة و+جمهورية الوهم+.
وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي المالي إلى أن عددا من الدول الإفريقية افتتحت قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، كما شرعت دول أخرى، كانت مقربة من الجزائر والأطروحة الانفصالية، في تغيير مواقفها.
وسجلت (جون أفريك) أن المغرب، الذي يعتبر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي، هو اليوم “قوة وازنة داخلة المؤسسة الإفريقية” ووجوده “يغير الموازين والدور المهيمن الطويل لبعض الدول”، مضيفة أنه من خلال التنظيم المنتظم لمؤتمرات القمة – مثل اجتماع وزراء المالية الأفارقة في الرباط، يومي 13 و14 يونيو الماضي، أو قمة التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، أو حتى الوساطات بشأن ليبيا، سواء في الصخيرات عام 2015 أو في بوزنيقة من عام 2019، يفرض المغرب نفسه كأرض التبادلات بين الأفارقة.
وأضاف المصدر أن ميزة أخرى للمغرب في الاتحاد الإفريقي هي التعاون في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن المملكة دخلت الاتحاد “بمقاربة مختلفة تماما عن المقاربة التي تنتهجها الجزائر وحلفاؤها”.
من جهة أخرى، نقلت المجلة عن دبلوماسي من إفريقيا جنوب الصحراء قوله إن إعادة انتخاب المغرب لولاية ثانية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمدة ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، بأكثر من ثلثي الأصوات، هو “علامة على الاعتراف بجهود المملكة في تعزيز السلام. والأمن في إفريقيا”.
كما أكد المنشور على الدور الاقتصادي للمغرب داخل إفريقيا، مع التركيز على التنمية الاقتصادية وريادة المملكة في التكامل القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.
من جانبه، اعتبر الخبير السياسي الفرنسي، إيمانويل دوبوي، أنه مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ، يروج المغرب، من خلال انخراطه في نجاح هذا المشروع، لضرورة “إيجاد تقاربات وليس التركيز على الخلافات”.
وفي هذا السياق، سلطت المجلة الضوء على المشروع الضخم لخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، واصفة إياه بأنه مشروع “أكثر شمولا حيث سيشمل عددا أكبر من البلدان”، على خلاف مشروع الجزائر، والتي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة والضيقة.
19 تعليقات
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده..
المغرب يعتبر القلب النابض للاتحاد الافريقي لما له من دور مهم داخل الاتحاد..
الله انصره واحفظه واحفظ الأسرة الأسرة العلوية الشريفة جمعاء وكل الأمة الإسلامية. …..
مكانة الملك كبيرة في الاتحاد الافريقي فاللهم احفظه وانصره ولا تنصر عليه..
المغرب كبير وله وزن ثقيل داخل الاتحاد الأفريقي والخدمات التي قدمها لعدة دول ..
تطورات وتنمية شهدتها عدة دول افريقية عند دخول وعودة المغرب الاتحاد الافريقي..
عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي انتصار للدبلوماسية المغربية القوية بقيادة صاحب الجلالة. الله الوطن الملك ..
حفظ الله عاهلنا وملكنا وامده الله بالصحة والعافية لما فيه خير البلاد والعباد..
حفظك الله يا ملكنا العزيز ونفتخر اننا مغاربة .الموت للأعداء عاش الملك محمد السادس..
ان ينصركم الله فلا غالب لكم.هذا نصر من الله على الاعداء.سدد الله خطاك ورعاك وايدك بجنود من عنده ناصر الضعفاء..
عاش الملك وتحيا المملكة المغربية العلويةالشريفة من طنجة إلى لكويرة..
الله الوطن الملك .
نفتخر بملكنا الغالي نصره الله، و الشعب المغربي يقدر انجازاته و ديبلوماسيته و المغرب اصبح قدوة بفضل الملك محمد السادس.
تواجد الملك في الاتحاد الافريقي تعتبر جد فعالة في اعطاء طابع جديد للافريقيا سيمتاز بنمو اقتصادي كبيرة ..
عاش الملك المحبوب دائما وراءه مجندون شعارنا الخالد الله الوطن الملك ..
للأسف على العالم أن يعرف من يدعم الإرهاب ويرعاه ، فالبوليزاريو مجموعة إرهابية وسيعمل المغرب ومعاونوه على اجتثاثها والقضاء عليها كما تم القضاء على مجموعة من المنظمات الإرهابية .
اللهم احفظ ملكنا العزيز من كل شر ..
عاش ملكنا اللهم احفظه وانصره على اعداء الاسلام والوطن..
عودة المغرب للاتحاد الافريقي انار كل افريقيا واعطاها طابع مميز ..
اللهم انصر المغرب الذي اصبح رائدا بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..