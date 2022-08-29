جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار جوهانسبورغ

2022-08-29 / 21:57
0
هبة بريس - وكالات

أفادت سلطات جنوب إفريقيا، يوم الاثنين، عن حجز ما يقرب من 800 كلغ من المخدرات يوم الأحد في مطار” أور تامبو” الدولي في جوهانسبورغ.

وقال المفوض السامي لإدارة الضرائب في جنوب إفريقيا، إدوارد كيسويتر، إن شحنة المخدرات التي تقدر قيمتها بـ236 مليون راند (حوالي 14 مليون دولار) ، كانت متجهة إلى أستراليا.

وأضاف أن ضباط الإدارة اكتشفوا عند عملية تفتيش أن شحنة مادة “كريستال ميث”، التي كانت مخبأة في سجادات متعددة الأغراض، يبلغ وزنها 785 كلغ.

وتابع أنه تم إبلاغ مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية من أجل إجراء تحقيقات معمقة والقبض على المتواطئين في محاولة تهريب هذه المخدرات .

وتعاني جنوب إفريقيا من ظاهرة الاتجار بالمخدرات العابر للحدود، مما جعل من هذا البلد الواقع في افريقيا الجنوبية نقطة عبور للكوكايين من أمريكا الجنوبية والهيروين من أفغانستان إلى أوروبا.

وحذر وزير الشرطة بيكي سيلي مؤخرا من أن جنوب إفريقيا قد شهدت ارتفاعا في الجرائم المتعلقة ببيع واستخدام المخدرات في السنوات الأخيرة.
وقال سيلي بعد حضوره أمام محكمة أثلون الابتدائية في مقاطعة الكاب الغربية خلال مثول ثلاثة رجال ألقي القبض عليهم بحوزتهم 600 كلغ من الكوكايين تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون راند (أكثر من 24 مليون دولار): “أصبحت هذه الجرائم شائعة في البلاد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

حصيلة جديدة ..مقتل 20 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء…

2022-08-29 / 23:22
Photo of استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين ملك البحرين وماكرون

استقبله بقصر الاليزيه..تطوير العلاقات الثنائية على طاولة المباحثات بين…

2022-08-29 / 22:31
Photo of واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

2022-08-29 / 21:29
Photo of فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة والمباني

فرنسا تنوي استخدام “الدرون” لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة…

2022-08-29 / 21:15
Photo of بيان شديد اللهجة ..الهند تتهم الصين بـ”عسكرة” مضيق تايوان

بيان شديد اللهجة ..الهند تتهم الصين بـ”عسكرة” مضيق تايوان

2022-08-29 / 20:39
Photo of البعثة الأممية لتقصي الحقائق تدين استخدام القوة بالأسلحة الثقيلة في طرابلس

البعثة الأممية لتقصي الحقائق تدين استخدام القوة بالأسلحة الثقيلة…

2022-08-29 / 19:18
Photo of العراق : حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة

العراق : حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر…

2022-08-29 / 18:59
Photo of وكالة “ناسا” تؤجل إطلاق المركبة الفضائية “أرتميس” بسبب مشاكل تقنية

وكالة “ناسا” تؤجل إطلاق المركبة الفضائية “أرتميس” بسبب مشاكل…

2022-08-29 / 17:08
Photo of تايمز البريطانية: “الوضع المتدهور في تونس تسبب في هجرة البلاد بشكل غير مسبوق”

تايمز البريطانية: “الوضع المتدهور في تونس تسبب في هجرة…

2022-08-29 / 11:22
Photo of بوتين: “الدول الإسلامية هي شريكنا التقليدي في حل العديد من القضايا”

بوتين: “الدول الإسلامية هي شريكنا التقليدي في حل العديد…

2022-08-29 / 10:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق