جنوب افريقيا ..حجز قرابة 800 كلغ من المخدرات بمطار جوهانسبورغ

هبة بريس - وكالات

أفادت سلطات جنوب إفريقيا، يوم الاثنين، عن حجز ما يقرب من 800 كلغ من المخدرات يوم الأحد في مطار” أور تامبو” الدولي في جوهانسبورغ.

وقال المفوض السامي لإدارة الضرائب في جنوب إفريقيا، إدوارد كيسويتر، إن شحنة المخدرات التي تقدر قيمتها بـ236 مليون راند (حوالي 14 مليون دولار) ، كانت متجهة إلى أستراليا.

وأضاف أن ضباط الإدارة اكتشفوا عند عملية تفتيش أن شحنة مادة “كريستال ميث”، التي كانت مخبأة في سجادات متعددة الأغراض، يبلغ وزنها 785 كلغ.

وتابع أنه تم إبلاغ مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية من أجل إجراء تحقيقات معمقة والقبض على المتواطئين في محاولة تهريب هذه المخدرات .

وتعاني جنوب إفريقيا من ظاهرة الاتجار بالمخدرات العابر للحدود، مما جعل من هذا البلد الواقع في افريقيا الجنوبية نقطة عبور للكوكايين من أمريكا الجنوبية والهيروين من أفغانستان إلى أوروبا.

وحذر وزير الشرطة بيكي سيلي مؤخرا من أن جنوب إفريقيا قد شهدت ارتفاعا في الجرائم المتعلقة ببيع واستخدام المخدرات في السنوات الأخيرة.

وقال سيلي بعد حضوره أمام محكمة أثلون الابتدائية في مقاطعة الكاب الغربية خلال مثول ثلاثة رجال ألقي القبض عليهم بحوزتهم 600 كلغ من الكوكايين تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون راند (أكثر من 24 مليون دولار): “أصبحت هذه الجرائم شائعة في البلاد”.

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