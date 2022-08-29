واشنطن تعبر عن قلقها من أعمال العنف في العراق

2022-08-29 / 21:29
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هبة بريس - و م ع

عبرت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن قلقها عقب أعمال العنف التي يشهدها العراق، مبرزة في الوقت نفسه أنه لم يتم إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد.

وأعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، جون كيربي، عن القلق لأنه “ليس مخولا للمؤسسات العراقية الاشتغال”، مضيفا، في الوقت نفسه، أن المعلومات بشأن تهديد السفارة الأمريكية “خاطئة”.

وتابع بالقول إنه لا يتم إجراء أي عمليات إجلاء من السفارة.

وحسب وسائل الإعلام، فإن العديد من الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خلال مواجهات في المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك بعد إعلان زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، نيته اعتزال العمل السياسي.

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‫7 تعليقات

  1. انهم الشيعة اعداء،اهل السنة، خربوا البلاد وضلوا واضلوا،الناس،عليهم اللعنة الى،يوم الدين

  6. اللهم انا نستودعك العراق واهله .شبابه ونساؤه، صغاره وكباره ،ليله ونهاره ،أرضه وسماءه.امنه وامانه،..ومن أراده بسوء فرد مكره عليه..اللهم احفظه بحفظك الذي يليق بك وسائر بلاد المسلمين وكل من قال آمين.. 🤲🤲

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