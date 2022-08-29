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جامعة كرة اليد تقرر الانسحاب وعدم المشاركة في تظاهرتين رياضيتين بتونس

2022-08-29 / 21:24
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هبة بريس -

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية في تظاهرتين رياضيتين في تونس.

وجاء في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ” قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد الانسحاب وعدم مشاركة الأندية الوطنية بتونس في الدورة الـ37 للبطولة العربية لكرة اليد للأندية البطلة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 شتنبر 2022 والتي كان مقررا خلالها مشاركة نادي وداد السمارة لكرة اليد و البطولة الأفريقية للأندية البطلة والتي ستجرى أيضا بتونس من 28 شتنبر إلى 10 أكتوبر والتي كان سيشارك فيها رجاء أكادير”.

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