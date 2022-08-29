الحسيمة ..اعتقال شخص غرر بقاصر عبر تطبيق “الواتساب “
هبة بريس - الحسيمة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لمدينة إمزورن، بالحسيمة، الاسبوع الماضي ، من اعتقال شخص راشد غرر بطفل قاصر عبر محادثات بتطبيق التراسل الفوري “واتساب ” .
وبحسب مصادر محلية ، فقد تم نصب كمين محكم للمشتبه فيه ، بعد ان عمد الى التغرير بطفل قاصر لايتعدى عمره 10 سنوات، عبر رسائل نصية بتطبيق “واتساب ” ، ليتم اخطار عناصر الشرطة القضائية من قبل والد الضحية ، حيث تم توقيف المعني بالامر في حالة تلبس .
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية ، الى حين عرضه على النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بالتغرير بقاصر .
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5 تعليقات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
البشر ولا مريض الكبت والبعد عن الله بانو على حقيقتهم الله استر وها
لاحولة ولا قوة الا بالله
الكبت الله يحفظ
هو طفل صغير عندو 10 سنين أش بغا يدير بواتساب و التيلفون .