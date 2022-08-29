السلطات المغربية تحبط محاولة اقتحام عشرات المهاجرين لمدينة سبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

قالت وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي” ان السلطات المغربية صدت في الساعات الأولى من يوم أمس الأحد 28 غشت الجاري، محاولة اقتحام للمدينة لازيد من مائة شخص .

وأوردت الوكالة الاسبانية للانباء استنادا إلى مصادر من الحكومة المحلية بسبتة المحتلة انه قد حدثت محاولات دخول غير قانونية برا وبحرا ، حيث تم تعزيز عناصر الحرس المدني الإسباني في معبري بنزو وتراخال الحدوديين، خشية تسلل عدد كبير منهم .

واضاف المصدر أن القوات المغربية سرعان ما أوقفت الهجوم، وتمكنت من إيقاف المجموعة قبل أن تتمكن من الاقتراب من منطقة حاجز أمواج بنزو.

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