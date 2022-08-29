الأزمة الدبلوماسية مع تونس ..دعوات لابعاد الرياضة عن معترك السياسة

هبة بريس - الرباط

تعالت الاصوات عقب الازمة الدبلوماسية التي افتعلها رئيس الجمهورية التونسية ، قيس سعيد، باستقباله لزعيم جهة البوليساريو الانفصالية، المطالبة بابعاد الرياضة عن معترك السياسة رغم انه من الصعب الحديث عن فصل ييدو وهميا ومنافيا للتاريخ بين الرياضة والسياسة .

مناسبة الحديث ، قرارات بعض الجامعات المغربية الرياضية الانسحاب من منافسات ستقام بتونس ، حيث اعتبر عدد من النشطاء ان الامر فيه تسرع وسط دعوات لعدم فسج المجال أمام اصوات هدفها صب المزيد من الزيت على النار وجر الصراع من حقل السياسة الى مجال الرياضة .

وبالرغم من سلوك الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حمل كل معاني العدوانية تجاه المملكة المغربية التي يشهد التاريخ على دعمها اللامشروط لتونس وشعبها ، الا ان نخبة من نشطاء الفضاء الازرق دعت الى تفادي شخصنة الانتقاد ،والذود عن حوزة الوطن ورموزها بعيدا عن اساليب اضحت “ماركة مسجلة “لابواق العسكر .

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8