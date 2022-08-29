الأزمة الدبلوماسية مع تونس ..دعوات لابعاد الرياضة عن معترك السياسة
تعالت الاصوات عقب الازمة الدبلوماسية التي افتعلها رئيس الجمهورية التونسية ، قيس سعيد، باستقباله لزعيم جهة البوليساريو الانفصالية، المطالبة بابعاد الرياضة عن معترك السياسة رغم انه من الصعب الحديث عن فصل ييدو وهميا ومنافيا للتاريخ بين الرياضة والسياسة .
مناسبة الحديث ، قرارات بعض الجامعات المغربية الرياضية الانسحاب من منافسات ستقام بتونس ، حيث اعتبر عدد من النشطاء ان الامر فيه تسرع وسط دعوات لعدم فسج المجال أمام اصوات هدفها صب المزيد من الزيت على النار وجر الصراع من حقل السياسة الى مجال الرياضة .
وبالرغم من سلوك الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حمل كل معاني العدوانية تجاه المملكة المغربية التي يشهد التاريخ على دعمها اللامشروط لتونس وشعبها ، الا ان نخبة من نشطاء الفضاء الازرق دعت الى تفادي شخصنة الانتقاد ،والذود عن حوزة الوطن ورموزها بعيدا عن اساليب اضحت “ماركة مسجلة “لابواق العسكر .
19 تعليقات
Personnellement , il faut couper toutes les relations avec ce petit bled . Tout de mêle maintenant sport , politique, sport , économie et cetera…
Voir l’Europe qu’est ce qu’elle a fait à l’équipe russe de foot et encore !!!
المهم الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك
قاطعو تونس في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والرياضة
اين كان عقل هذا الأخرق وهو يغامر بعلاقته بالمغرب؟ ترك الحقيقة واستبدلها بالوهم
المغاربة لن يتنازلوا على حبة واحدة من رمال صحرائهم ولتعلم تونس أن هدا الجرم لن يمر بسلام
دير الخير فولاد الحرام يرجع عليك بشر المغرب كان أول دولة وقفت مع تونس في الجائحة لي كانت ضرتهم
محمد السادس ملكنا الغالي الله الوطن الملك الصحراء مغربيه إلى الابد نحن مستعدون لتدحية باروحنا من اجل الصحراء المغربيه
لهذا والتجار لا يصلحون السياسة وتدبير البلدان .كيفما كان موقعهم السياسي .فهذا الشخص الانقلاب باع تونس بثلاثماءة مليون سنتيم التي تسلمها من الجزاءر .فهو لا يعرف لا التاريخ ولا الجغرافيا .أنه باع وطنه وشعبه.رغم أن تونس بلد الابطال والكفاءات العلمية والشعب التونسي ليس على شاكلة هذا الانقلاب مع تحياتي والسلام
نحن نحترم الشعب التونسي الصديق ونتمنو لهم كل الخير..ولكن قيس عليه مراجعة حسباته ..لانه سيندم على ما فعله والايام بيننا.رئيس فاشل بمعنى الكلمة دهب بالبلاد إلى الهاوية..
على دولتنا ان لا تتجاوز هذه المهزلة وان تلقن لقيس درسا يكون عبرة للاخرين ولكل من سولت له نفسه ان يسحب كل مصالحهم وان يغلق عليهم ولا يعبرهم
يجب مقاطعة جميع الأنشطة الرياضية و الثقافية والسياسية المقامة في تونس إلى أن تعترف بمغربية الصحراء
يجب مقاطعة جميع الأنشطة الرياضية و الثقافية والسياسية المقامة في تونس إلى أن تعترف بمغربية الصحراء
مقاطعة كل ما له علاقة بتونس ولو كان الأوكسجين
يجب قطع العلاقات مع الجيران عدا المحيط الأطلسي الله يعمرها دار.
قرار حكيم فصديق عدوي يصبح عدوي ومن يستهين بمغربية الصحراء لا صلة لنا به لا سياسيا او قتصاديا ولا حتى رياضيا
فنحن شعب المغرب نحترم قرارات ملكنا الله ينصر على العديان
الخير في ما اختاره الله عز وجل ورب ضارة نافعة
الصحراء مغربية وستبقى مغربية تحت شعار الله الوطن الملك
300 مليون دولار من شنقريحة مقابل بيع الشعب التونسي اما الصحراء مغربية غتبقى مغربية حتى يرت الله الارض ومن عليها عاش الملك 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦💪
نحن المغاربة جميعنا سوف لانتابع الرياضات المقامة في تونس