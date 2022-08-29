العراق : حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة
هبة بريس - وكالات
أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر طبية، وبحسب حصيلة جديدة، بمقتل ثمانية من أنصار مقتدى الصدر اليوم الاثنين (29 أغسطس/آب 2022) في المنطقة الخضراء ببغداد وأصيب حوالي 20 آخرون بجروح. وكانت الحصيلة السابقة حسب فرانس برس مقتل شخصين.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الشرطة ومصادر طبية قولها إنه بالإضافة إلى مقتل شخصين، أصيب 19 شخصا في الاشتباكات.
وأكد شهود عيان في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العراق مقتل شخصين، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح حالة عدد منهم بليغة في الاشتباكات التي وقعت وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في تغريدة “حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر”.
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17 تعليقات
التيار الصدري ومقتدى الصدر فهو يقول أنه يؤمن بالديمقراطية لكن لم يستطع تشكيل أغلبية كي يشكل الحكومة طلب من نوابه تقديم استقالتهم من مجلس النواب وعندما رأى الأحزاب السياسية الأخرى قريبة من تشكيل الحكومة أطلق العنان لأنصاره الاحتجاج في المنطقة الخضراء والبرلمان ..
اللهم اننا نستودعك إخواننا بالعراق الشقيق كن معهم وليا ونصيرا …
يا رب احفظ العراق واهلها وكل المسلمين ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذه نتيجة الإهمال المواطنين و الفساد في وطن لا سيادة له ولا قوانين له..
الحقيقة التي لا يمكن اخفاؤها سبب الحرب في العراق كانت لأجل تجار السلاح والنفط فكانت صفقة مربحة لهم..
يجب محاكمة قادة امريكا وبريطانيا على احتلال وقتل اكثر من مليون عراقي باكاذيب اسلحة دمار شامل ونووية..
كانت أكاذيب وافتراءات لتدمير العراق واضعاعفه عسكريا واقتصاديا واجتماعيا والنظام الإيراني هو المتحكم فيهم..
دول الخليج السبب الرئيسي في تدمير العراق وسوف يأتي يوم تدفع الثمن غالي جدا ..
رحم الله زعيم العرب صدام حسين أمريكا سبب أزمات العالم كله .
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب في هذه الحروب وفي كل من خان وفي باع وطنه للعملاء ..
صدام حسين المجيد رمز العروبة والكرامة والشجاعة والاستقرار والعدالة ..
الخونة ستتحملون كامل المسؤولية التاريخية و الاخلاقية عما حدث في العراق ..
الحكم الرئٱسي هو الحل الامثل لنجاة العراق من هذا المأزق ..
عندما مات العقيد صدام حسين لم تبقى للعراق الهيبة التي كانت عندها من قبل ..
يجب اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق وتسليح الجيش العراقي بسلاح متطور وحديث..
نتمنى ان تعود العراق كما كانت من قبل وان يعم فيها الاستقرار والتلاحم بين الشعب والحكومة والاحزاب ..
اتفق العرب على اللا يتفق ..