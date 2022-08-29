العراق : حظر تجول شامل عقب اقتحام أنصار الصدر مقر الحكومة

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر طبية، وبحسب حصيلة جديدة، بمقتل ثمانية من أنصار مقتدى الصدر اليوم الاثنين (29 أغسطس/آب 2022) في المنطقة الخضراء ببغداد وأصيب حوالي 20 آخرون بجروح. وكانت الحصيلة السابقة حسب فرانس برس مقتل شخصين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الشرطة ومصادر طبية قولها إنه بالإضافة إلى مقتل شخصين، أصيب 19 شخصا في الاشتباكات.

وأكد شهود عيان في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العراق مقتل شخصين، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح حالة عدد منهم بليغة في الاشتباكات التي وقعت وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في تغريدة “حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر”.

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