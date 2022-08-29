صحيفة المانية : المغرب بلد “رائد” في مجال الطاقات البديلة بشمال إفريقيا

هبة بريس - و م ع

كتبت اليومية الألمانية “تاغ تسايتونغ” (تاز) ضمن عددها لنهاية الأسبوع، أن المغرب يعتبر بلدا “رائدا” في مجال الطاقات المتجددة بشمال إفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية شرعت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، على غرار بلدان أوروبية أخرى، من بينها فرنسا وإيطاليا، في البحث عن شراكات طاقية جديدة بشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن المملكة ينظر إليها كـ “رائد” في مجال الطاقات البديلة في منطقتها.

كما أوضحت اليومية أن زيارة وزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك إلى المغرب، يوم الخميس الماضي، كانت تتوخى تحسين العلاقات الثنائية، مسجلة أن توقيت هذه الزيارة “يظهر أهمية الشراكات مع شمال إفريقيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي”.

وتابعت أن الوزيرة الألمانية حظيت باستقبال واعد من قبل نظيرها المغربي ناصر بوريطة، الذي وعد بإضفاء الزخم على العلاقات الثنائية.

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