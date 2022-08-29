بنك المغرب يحذر من الشركات التي تعد المواطنين بأرباح خيالية مقابل اسثتمارها أموالهم

2022-08-29 / 17:22
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هبة بريس ـ الرباط

على الرغـم مـن تحذيـرات بنـك المغرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، فإنـه قـد تبين اسـتمرار تواجـد شركات
تنشـط عبر شـبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيــث تحصــل عــى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في
حســابات مفتوحــة لــدى البنــوك وتعطــي وعــوداً بتحقيــق عائــدات اســتثنائية مــن خلال استثمار هــذه الأموال في تمويل أنشــطة مرتبطــة بإنتــاج الســلع أو الخدمــات.

و نبه بنك المغرب و هيئة الرساميل من غياب الترخيص،  حيث ذكرا من خلال بلاغ مشترك لهما أن كل نشــاط تحصيــل أمــوال مــن المواطنين أو دعوتهــم إلى
الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانوني الجـاري بـه العمـل.

و شدد بنك المغرب و هيئة الرساميل على أن مزاولـة الأنشطة السـالفة الذكـر تتطلب الحصـول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصة أي بنـك المغرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل.

هـذا ويجـب على الجميـع،  وفق ذات البلاغ التحقـق مـن توفـر الشركة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات علـى ترخيـص مزاولة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باستثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عبـر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركة معتمـدة.

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‫2 تعليقات

  1. الآن يتم تحذير المواطن من النصب والاحتيال بعدما وقع الفأس في الرأس، وتم النصب على المنخرطين في التسويق الشبكي وحجز ارصدتهم وبعد تبرئة المسير لتلك الشركة المشؤومة ظلت الوعود الزائفة إلى أن ظهر جبل الجليد حيث قيل لنا إن المسؤول عن الشركة تم اعتقاله،وأصبح من كان يطبل له ينعثه بالمدمن على المخدرات والنصب.!

  2. سرقوا،أموال الناس،منذ زمن وانا واحد من الضحايا، والله،يمهل ولايهمل

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