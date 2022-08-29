وكالة “ناسا” تؤجل إطلاق المركبة الفضائية “أرتميس” بسبب مشاكل تقنية

2022-08-29 / 17:08
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تأجيل إطلاق مهمة المركبة الفضائية “أرتيميس 1″، المقررة اليوم الإثنين، بسبب مشكلة تقنية تخص أحد المحركات الرئيسية.

و أوضحت الوكالة أن أحد المحركات الأربعة للصاروخ الأمريكي العملاق “سبيس لاونتش سيستم” (Space Launch System) لم يبلغ درجة الحرارة الملائمة، مما عرقل إطلاق المركبة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

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‫11 تعليقات

  1. القوى العالمية الكبرى يعمروا الأرض .ويسعوا فيها فسادا وخرابا وقتلا وتدميرا وظلما .ثم ينفقون اموال اضافية للبحث عن حياة خارج الكواكب..

  4. ليس هناك مكان للعيش في الكواكب الاخرى لا اكسجين لا ماء اما كوكب الأرض فهو الاستقرار ..

  5. يقول الله تعالى في محكم تنزيله «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها » صدق قوله..

  6. أمريكا تقتل في المخلوقات على كوكب الارض وتبحث عن الحياة في كواكب اخرى حتى اذا وجدتها فحتما ستتخلص من كوكب الارض..

  7. قوله تعالى «يا معشر الجن والانس أن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لاتنفذون الا بسلطان » ..

  10. يحاولون كسب بعض الوقت قبل أن تنهار علوم الفلك الحديثة سبحان الله قد ينصر الله هذا الدين الاسلامي ..

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