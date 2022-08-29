وكالة “ناسا” تؤجل إطلاق المركبة الفضائية “أرتميس” بسبب مشاكل تقنية

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تأجيل إطلاق مهمة المركبة الفضائية “أرتيميس 1″، المقررة اليوم الإثنين، بسبب مشكلة تقنية تخص أحد المحركات الرئيسية.

و أوضحت الوكالة أن أحد المحركات الأربعة للصاروخ الأمريكي العملاق “سبيس لاونتش سيستم” (Space Launch System) لم يبلغ درجة الحرارة الملائمة، مما عرقل إطلاق المركبة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

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