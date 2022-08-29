بسبب انفصالي.. الرابور “مراد” يوضح حقيقة حمله للعلم “الوهمي”

2022-08-29 / 16:03
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نجلاء مزيان

أكد الرابور الإسباني المغربي مراد الخطوطي، عبر مقطع فيديو قام بنشره بمنصات التواصل الاجتماعي، -أكد- أن حمله للعلم “الوهمي” لم يكن بقصده و إنما مفتعل من طرف أحد المرتزقة.

و كشف الرابور المعروف ب “مراد”، أن أحد الحاضرين في حفله بإسبانيا مَدَّه بالعلم “الوهمي” لرفعه قصد توريطه، و هو الأمر الذي حصل بسبب تشابهه بعلم فلسطين “على حد تعبيره”.

و أعرب ذات المتحدث عن حبه و افتخاره بأصوله المغربية، نافيا أن تكون لديه أي نية سيئة إتجاه بلده الأصلي، مشيدا بتفهم السلطات المغربية للموقف الذي تعرض له، قائلا : “السلطات المغربية تفهمت موقفي جيدا، بعد نشري للفيديو الذي وضحت من خلاله تفاصيل ما حدث في الحفل، خاصة وأنها تعلم بما يقوم به أعداء المغرب في الخارج من محاولات فاشلة، والتربص بكل مغربي وطني معتز ببلده”.

و يعد مراد الخطوطي من أشهر فناني الراب بإسبانيا، إذ يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، وهو من مواليد مدينة برشلونة الإسبانية (1999).

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