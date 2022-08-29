بقرار من البنزرتي.. ثلاث لاعبين جدد يغادرون الرجاء بنظام الإعارة

2022-08-29 / 15:25
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حسم فوزي البنزرتي مدرب الرجاء الرياضي في لائحة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق الأخضر بسبب عدم اقتناعه بمؤهلاتهم.

و من بين اللاعبين الذين قرر البنزرتي صرف النظر عنهم نجد ثلاث لاعبين حملوا قميص النادي في الموسم الماضي بعدد مباريات مختلفة.

و يتعلق الأمر بالثلاثي محمد سوبول و محمد سوكحان ثم عبد الإله فرح،  حيث قررت إدارة الرجاء إعارتهم لأندية مختلفة قصد كسب المزيد من التجربة.

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