بقرار من البنزرتي.. ثلاث لاعبين جدد يغادرون الرجاء بنظام الإعارة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حسم فوزي البنزرتي مدرب الرجاء الرياضي في لائحة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق الأخضر بسبب عدم اقتناعه بمؤهلاتهم.

و من بين اللاعبين الذين قرر البنزرتي صرف النظر عنهم نجد ثلاث لاعبين حملوا قميص النادي في الموسم الماضي بعدد مباريات مختلفة.

و يتعلق الأمر بالثلاثي محمد سوبول و محمد سوكحان ثم عبد الإله فرح، حيث قررت إدارة الرجاء إعارتهم لأندية مختلفة قصد كسب المزيد من التجربة.

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