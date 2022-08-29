أمن عين السبع يعثر على سلاح أبيض داخل سيارة مجهولة بالبيضاء

هبة بريس – حوادث

تخلى سائق عن سيارته ولاذ بالفرار جراء مطاردته من مصالح أمن عين السبع بالدار البيضاء، قبل قليل من يوم الأربعاء، بعد أن أشار إليه رجل أمن بالوقوف لارتكابه مخالفة مرورية.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على آلة حادة كبيرة الحجم شبيهة بالأسلحة البيضاء التي يستعملها المجرمون في ارتكاب الجرائم والاعتداءات الجسدية على المواطن، كما تم العثور على هاتف نقال و أغراض شخصية.

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