أمن عين السبع يعثر على سلاح أبيض داخل سيارة مجهولة بالبيضاء

2022-08-29 / 14:51
2

هبة بريس – حوادث

تخلى سائق عن سيارته ولاذ بالفرار جراء مطاردته من مصالح أمن عين السبع بالدار البيضاء، قبل قليل من يوم الأربعاء، بعد أن أشار إليه رجل أمن بالوقوف لارتكابه مخالفة مرورية.

وعثرت الشرطة داخل السيارة على آلة حادة كبيرة الحجم شبيهة بالأسلحة البيضاء التي يستعملها المجرمون في ارتكاب الجرائم والاعتداءات الجسدية على المواطن، كما تم العثور على هاتف نقال و أغراض شخصية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفنيدق .. إنتحار سبعيني بطريقة مأساوية

الفنيدق .. إنتحار سبعيني بطريقة مأساوية

2022-08-29 / 15:05
Photo of طاطا : إصابة قائد وموظف بحروق ونقلهم للمستشفى للعلاج

طاطا : إصابة قائد وموظف بحروق ونقلهم للمستشفى للعلاج

2022-08-28 / 15:09
Photo of إصابات في انفجار لغم أرضي ببئر كندوز

إصابات في انفجار لغم أرضي ببئر كندوز

2022-08-28 / 11:09
Photo of تطوان ..مصرع شخص واصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

تطوان ..مصرع شخص واصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

2022-08-27 / 18:44
Photo of الناظور .. غرق طفلين داخل أحد الأحواض المائية المخصصة للسقي

الناظور .. غرق طفلين داخل أحد الأحواض المائية المخصصة…

2022-08-27 / 13:20
Photo of فتاة تنهي حياتها بسقوطها من عمارة سكنية بايت ملول

فتاة تنهي حياتها بسقوطها من عمارة سكنية بايت ملول

2022-08-26 / 13:08
Photo of مقتل سعودي على يد حراس أمن فندق بالبيضاء.. والسفارة: نثق بالعدالة المغربية

مقتل سعودي على يد حراس أمن فندق بالبيضاء.. والسفارة:…

2022-08-26 / 09:27
Photo of تطوان..مصرع عامل سقط من أعلى ورش بناء

تطوان..مصرع عامل سقط من أعلى ورش بناء

2022-08-25 / 21:35
Photo of سقوط جرحى من ركاب سيارة أجرة على الطريق الرابط بين تيزنيت واكادير

سقوط جرحى من ركاب سيارة أجرة على الطريق الرابط…

2022-08-25 / 19:44
Photo of أكادير : العثور على جثة شخص وسط أكوام من النفايات

أكادير : العثور على جثة شخص وسط أكوام من…

2022-08-25 / 16:45

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق