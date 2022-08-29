الفنيدق .. إنتحار سبعيني بطريقة مأساوية

2022-08-29 / 15:05
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نجلاء مزيان

أقدم سبعيني، صباح يومه الإثنين، على وضع حد لحياته بطريقة مأساوية، حيث قام برمي نفسه من أعلى البناية وسط ذهول أقاربه و جيرانه.

وحسب مصدر هبة بريس، فإن “الهالك”، البالغ من العمر قيد حياته 72 سنة، رمى بنفسه من أعلى البناية الكائنة بحي كنديسة بمدينة فنيدق، فيما تبقى الأسباب التي دعت إلى ذلك مجهولة لحدود كتابة هذه الأسطر.

هذا و قد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة .

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