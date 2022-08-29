في نشرة إنذارية.. الأرصاد الجوية تفيد بزخات رعدية قوية الاثنين والثلاثاء

2022-08-29 / 14:17
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هبة بريس 

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية (25- 45 ملم) مصحوبة محليا ببرد وهبات رياح (من 60 إلى 85 كلم في الساعة)، مرتقبة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية (25 – 35 ملم) اليوم الإثنين ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود العاشرة ليلا.

هاته الزخات وفق مديرية الأرصاد ستهم كل من الدريوش، وكرسيف، وتاوريرت، والناظور، والفقيه بنصالح، وخريبكة، وبني ملال، وأزيلال، وقلعة السراغنة، والرحامنة، والحوز، وشيشاوة، ومراكش، وورزازات، وتارودانت.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية (30 – 45 ملم) ستكون مصحوبة بحبات برد وهبات رياح (من 60 إلى 85 كلم في الساعة) غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة الواحدة ليلا إلى حدود الحادية عشرة ليلا، بكل من أوسرد ووادي الذهب.

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