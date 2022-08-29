بريد المغرب.. عمل دؤوب يساير تطورات العصر التكنولوجية

هبة بريس – اقتصاد

تعتبر “بريد المغرب” مؤسسة عمومية ذات شخصية اعتبارية واستقلالية مالية خاضعة لوصاية الدولة، أنشئت سنة 1998 إثر فصل القطاعين “البريد والإتصالات”.

وقد دخل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة حيز التنفيذ منذ غشت 2010 مما سمح للمؤسسة بالاضطلاع بمهامها على أكمل وجه وتحقيق تطورها، حيث تنشط المؤسسة في ثلاث مهن، البريد والإرساليات والخدمات المالية اعتمادا على شبكات متعددة الأشكال (شبكات وكالات بريد المغرب، وشبكات الترحيل والتوزيع، والشبكات المعلوماتية …) لتقديم خدماتها وخدمات شركائها.

وتعتمد بريد المغرب استراتيجية تهدف إلى إدراج التكنولوجيات الحديثة في مهنها لتعزيز مكانتها الريادية في القطاع مع تنويع خدماتها، واحترام المعايير الدولية للجودة والتوفيق بين مهمة الخدمة العمومية ومنافسة السوق، حيث يشهد أداء مهمة البريد تطورا إيجابيا، وتنبع نتائجها الإيجابية من الجهود المبذولة لتطوير حافظة الزبائن وتحسين جودة الخدمات وتقليص آجال التوذيع.

كما تم إنشاء شركة تابعة، البريـد بـنـك، التي شرعت في العمل في يونيو 2010، وعززت مهمة الخدمة الشاملة للشركة الأم؛ إذ حقق نشاط الخدمات المالية نسب تطور هامة تخص تأهيل العرض وتوسيع نطاقه لفائدة جميع المغاربة.

وتحت العلامة التجارية لنشاط الإرساليات، أمـانـة، يجدر التنويه بالنتائج المشرفة المحققة في السنوات الأخيرة والتي تأتت أساسا من تطور فئة خدمات الإرساليات الوطنية وخاصة في التمركز الجيد في القسم الخاص بالمقاولات.

وسعيا للتقرب أكثر من الزبناء، استثمرت بريد المغرب مبالغ هامة في توسيع شبكتها خصوصا في الأحياء الجديدة بضواحي المدن الكبرى. وتقدم هذه الوكالات الحديثة جودة استقبال وخدمة مطابقة لأحسن المعايير.

هذا وبالرغم من أن بعض وكالات البريد تعرف اكتظاظا الأمر الذي يزعج المواطن في كثير من الأحيان، فإن بعض التطبيقات التي تم إنشاؤها من طرف المؤسسة، ومن بينها تطبيقي “أمانة” و “بريد بنك موبايل“، حاولت التخفيف ما أمكن من الازدحام بوكالات البريد خصوصا بريد بنك، وتفادي الطوابير الطويلة.

هذا وفي كلمة سابقة للمدير العام، أحمد بنجلون التويمي، أكد أن :”بريد المغرب عرف تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير، فكان لا بد لموقعنا الإلكتروني أن يواكب هذا التغيير لكي يلبي، على أفضل وجه، احتياجات زبائننا الحاليين والمحتملين، وشركاءنا وكل المهتمين بمجموعتنا وأنشطتنا. إننا نسعى لأن نضع رهن إشارتهم موقعاً يتمتع بتصميم أصيل ومبدع ويتناسب مع أنشطة المجموعة”.

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