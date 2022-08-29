أطفال الفقيه بن صالح يستفيدون من المخيمات الصيفية للمكتب الشريف للفوسفاط

2022-08-29 / 12:38
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هبة بريس ـ الرباط

أطلقت مبادرة Act4community للمجمع الشريف للفوسفاط موقع خريبكة، برنامج التخييم الصيفي 2022، بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم من خلال مكتبها الجهوي جهة بني ملال خنيفرة، تحت شعار “تربية وترفيه”.

و استفاد 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 سنة، من برنامج التخييم 2022، ينحدرون من إقليم الفقيه بن صالح، الخلفية، الكريفات و بني وكيل حيث سيتوجهون إلى مجموعة من الوجهات الشاطئية المتواجدة بين مدينتي القنيطرة وأسفي.

ويهدف برنامج التخييم الصيفي 2022،  وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، إلى تمكين الأطفال والشباب المنحدرين من أسر وعائلات معوزة، من الإستفادة من برنامج التخييم 2022، وضمان حقهم في الترفيه والإستجمام.

كما يروم تنمية القدرات الفكرية والثقافية وروح التطوع والمواطنة والعمل الجماعي للشباب والأطفال، و تعزيز التنوع الثقافي والإجتماعي، عبر خوض تجارب العمل الجماعي،  فضلا على تمكين الشباب والأطفال من الانفتاح على تجارب جديدة، وخلق صداقات مع أقرانهم من مدن أخرى، وإدماجهم في الحياة العامة.

كما يستهدف هذا النشاط جعل التخييم فضاء لبناء شخصية الطفل، والشاب وفق قواعد تعزز قيم المواطنة والمحافظة على البيئة،  و اكتشاف الشباب والأطفال لمجموعة من المعلومات المتنوعة، وإكتساب المعارف التقنية.

و انخرطت مبادرة Act4community خريبكة، في المشاركة في تنظيم برنامج التخييم 2022، لتزكي نجاح النسخ السابقة، التي تم تنظيمها بتنسيق مع الفاعلين المحليين، وخاصة الجمعيات التي تعمل في مجال التخييم، وتحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفق إستراتيجية تشاركية، إرتأت من خلالها مبادرة Act4community خريبكة، إشراك المقاوليين الذاتيين، الجمعيات، والتعاونيات المحلية التي تنشط في مجال التخييم عبر خلق دينامية جديدة بعد توقف إضطراري لسنتين بفعل جائحة كورونا.

ومن الناحية التنظيمية تم تقسيم برنامج التخييم 2022، إلى أربع مراحل، من خلال إطلاق المرحلة الثانية في 27 يوليوز الماضي، وإستفاذ منها 180 طفلاً، في إنتظار إطلاق المراحل المتبقية، ليستفيذ باقي الأطفال المسجلين والبالغ عددهم 820 ينحدرون من كل من خريبكة و الفقيه بنصالح.

كما تعد المخيمات الصيفية أحد أبرز لحظات التنشئة الإجتماعية، والمتعة، وإكتساب المعارف والمهارات في حياة الطفل، وتضع Act4community خريبكة ، تنمية الأطفال في صميم عملها وتولي أهمية كبيرة لتعلمهم في أفضل الظروف، إيمانا منها بأن أطفال اليوم هم رجال الغد.

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