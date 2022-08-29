شركة “بوما” تفصح رسميا عن القميص الاحتياطي للمنتخب المغربي في المونديال

2022-08-29 / 11:10
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت شركة “بوما” للألبسة الرياضية عن القميص الاحتياطي للمنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

و نشرت “بوما” صورة القميص الثاني لأسود الأطلس و هو قميص باللون الأبيض تحيط به زركشات باللونين الأحمر و الأخضر،  فيما يتوسطه رقم القميص محاطا بزخرفة مغربية أصيلة و بشعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و نالت صورة القميص استحسانا واسعا من طرف عشاق و متتبعي كرة القدم المغاربة الذين تفاعلوا مع الصورة،. متمنين في نفس الوقت أن يكون القميص فأل خير على رفاق غانم سايس في المونديال.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of احتجاجا على المكتب المسير.. الفصيل المشجع لمولودية وجدة يعلن مقاطعة المباريات

احتجاجا على المكتب المسير.. الفصيل المشجع لمولودية وجدة يعلن…

2022-08-29 / 10:10
Photo of البدراوي يختتم انتدابات الرجاء بالتوقيع لمتوسط ميدان إيفواري

البدراوي يختتم انتدابات الرجاء بالتوقيع لمتوسط ميدان إيفواري

2022-08-29 / 09:33
Photo of النادي الرياضي المكناسي لكرة السلة يلغي مشاركة بالبطولة العربية في تونس

النادي الرياضي المكناسي لكرة السلة يلغي مشاركة بالبطولة العربية…

2022-08-28 / 17:58
Photo of تجمع إعدادي للمنتخب الوطني النسوي

تجمع إعدادي للمنتخب الوطني النسوي

2022-08-28 / 14:52
Photo of جامعة الكراطي تلغي مشاركتها في بطولة شمال افريقيا بتونس

جامعة الكراطي تلغي مشاركتها في بطولة شمال افريقيا بتونس

2022-08-28 / 12:15
Photo of الجامعة تعلن موعد تقديم المدرب الجديد للمنتخب

الجامعة تعلن موعد تقديم المدرب الجديد للمنتخب

2022-08-27 / 14:47
Photo of البقالي يفوز بسباق 3000م موانع بملتقى لوزان الماسي

البقالي يفوز بسباق 3000م موانع بملتقى لوزان الماسي

2022-08-26 / 22:05
Photo of يوروبا ليغ: نتائج قرعة دور المجموعات

يوروبا ليغ: نتائج قرعة دور المجموعات

2022-08-26 / 17:33
Photo of الخليفي يؤكد: لا يوجد أي خلاف بين مبابي ونيمار

الخليفي يؤكد: لا يوجد أي خلاف بين مبابي ونيمار

2022-08-26 / 15:55
Photo of قناة مصرية: الأهلي يتوصل لاتفاق مع خليلوزيتش براتب خيالي

قناة مصرية: الأهلي يتوصل لاتفاق مع خليلوزيتش براتب خيالي

2022-08-26 / 09:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق