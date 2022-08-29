شركة “بوما” تفصح رسميا عن القميص الاحتياطي للمنتخب المغربي في المونديال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة “بوما” للألبسة الرياضية عن القميص الاحتياطي للمنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

و نشرت “بوما” صورة القميص الثاني لأسود الأطلس و هو قميص باللون الأبيض تحيط به زركشات باللونين الأحمر و الأخضر، فيما يتوسطه رقم القميص محاطا بزخرفة مغربية أصيلة و بشعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و نالت صورة القميص استحسانا واسعا من طرف عشاق و متتبعي كرة القدم المغاربة الذين تفاعلوا مع الصورة،. متمنين في نفس الوقت أن يكون القميص فأل خير على رفاق غانم سايس في المونديال.

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