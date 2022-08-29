دكاترة المغرب يراسلون الميراوي للتباحث حول الملف المطلبي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

راسل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب ديوان عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قبل أسابيع لطلب لقاء قصد التباحث حول الملف المطلبي الذي سبق و قدمته تمثيليتهم.

طلب اللقاء وفق ما أكده الاتحاد قوبل بالتجاهل من طرف وزارة الميراوي دون تقديم تبريرات و لا أي توضيح بشأن المراسلة.

و في هذا الصدد، أوضح الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب أن طلب لقاء جاء من أجل البحث عن حل جدري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بهذا الخصوص: “لم نتلق أي جواب، وهو أمر غير معهود في تسيير وزارة التعليم العالي، المعروفة بانفتاحها على الهيئات الوطنية”.

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