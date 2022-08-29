بوتين: “الدول الإسلامية هي شريكنا التقليدي في حل العديد من القضايا”
هبة بريس ـ وكالات
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الإسلامية بأنها شريك تقليدي لروسيا في حل القضايا العالمية، وذلك في برقية تحية للمشاركين في قمة قازان العالمية للشباب المنعقدة هذه الأيام.
وقال بوتين في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين اليوم الاثنين: “دول العالم الإسلامي هي شريكنا التقليدي في حل العديد من القضايا الملحة في الأجندة الإقليمية والعالمية، وفي الجهود المبذولة لبناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية”.
وأضاف بوتين “من المهم أن يشارك الشباب بشكل متزايد في مثل هذا التفاعل البناء متعدد الأوجه”، مشيرا إلى وصول “مئات المندوبين من عشرات الدول إلى قازان ممثلين عن مختلف المنظمات العامة والطلابية ومراكز الأبحاث والهيئات الحكومية المسؤولة عن سياسة الشباب”.
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19 تعليقات
روسيا اليوم ابانت عن انها قادرة لمواجهة الدول العظمى والوقوف في وجهها ..
الحرب ليست بالاسلحة العسكرية فقط بل هناك اسلحة تكون فتاكة اكثر ومنها سلاح الاقتصاد
والرئيس الروسي كان اكثر ذكاء من القادة الغربيين …
بوتين أعطى درس للعالم من كل الجوانب واتخذ قرار صعب على الاوروبيين وما عليهم الا الاستسلام والركوع لقراراته..
عندما تكون الاقوى وتمتلك القرار والخيار فأنت وحدك تضع قواعد اللعبة..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم امين يارب العالمين اللهم امين..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين غانمين..
حرب اقتصادية تخوضها جميع الاطراف حسب اهوائها وستتغير الأنظمة العالمية..
لا تقع الحرب بل التصعيد فقط هناك لعبة اخرى وهي تقسيم الغنائم فقط..
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين عافين ..
ستنتصر البلدان العربية والإسلامية بعد خسارت حكوماتها التابعة للغرب سابقا..
(يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) اللهم من اراد بالاسلام مصائب فاجعل كيده في نحره..
حكام العرب وليس العرب لأن الحكام ينهبون خيرات شعوبهم ثم يقدمونها كمقابل للبقاءهم في كرسي السلطة وتسكت عليهم الدول الإمبريالية..
عندما تتحرر الشعوب العربية من الاستبداد ستنتهي التبعية في كل المجالات..
العرب لا يعملون و لا ينتجون و انما مستهلكون فقط..
بوتين يتجه ويلفت الانظار للدول العربية والإسلامية لمساعده في محنته..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الإسلام يارب العالمين..
نتمنى ان تكون روسيا صديقة للدول الإسلامية وان تتعاون معها في عدة مجالات اقتصادية وامنية وسياسية..
تصريح بوتين افضل من تصريح وزير خارجيته سيرغي لافروف
تصريح بوتين افضل من تصريح وزير خارجيته سيرغي لافروف وهذا التدخل ببرقية في منتدى قازان مهم لنبذ العنف ولنبذ الصراعات والانطلاق الى مستقبل واعد لاهداف مقبولة ومرضية ومتفق عليها….