احتجاجا على المكتب المسير.. الفصيل المشجع لمولودية وجدة يعلن مقاطعة المباريات

هبة بريس ـ رياضة

نشر فصيل “بريغاد وجدة” المساند لنادي مولودية وجدة، بلاغا عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أكد من خلاله مقاطعته لمباريات الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.

و جاء في البلاغ: “شاءت الأقدار أن تتحد أفكار أبناء الكتيبة حول قرار مقاطعة مباريات نادي المولودية الوجدية، هذا القرار يرجع لعدة أسباب من أبرزها هو التحدي الذي فرضه المكتب المسير بعدم احترام مطالب الجمهور عامة”.

و أضاف البلاغ: “كما أن المساس بأبناء المجموعة و الجمهور سواءا كان بالقمع من أو المنع الذي يمارسه جميع المسؤولين في هذه الجهة المنسية، جعلنا نعود خطوة للوراء من أجل ربح خطوات للأمام، خطوات إيجابية نأمل تحقيقها بتنحي المفسدين الذين لا غيرة لهم على ألوان فريقنا و العودة للسكة الصحيحة التي يستحقها هذا الفريق الشريف”.

و جاء أيضا في ذات البلاغ: “الهيكلة الشاملة و العمل باحترافية، إن شاء الله، قرار لم يتم اتخاذه بين ليلة و ضحاها فنحن نراعي مصلحة الفريق أولا و الجمهور ثانيا، لأننا خلال السنوات التي مضت كنا نؤكد على الحضور من أجل دعم الفريق و عدم تركه وحيدا و دعمه ماديا كيفما أمكن، لكن رموز الفساد استغلت شغف الجماهير من أجل تزكية شرعيتها بالإضافة إلى سوء تدبير المداخيل و آخر تقرير مالي يؤكد لنا بالملموس وضعية النادي الحرجة ماديا… “.

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