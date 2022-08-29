البدراوي يختتم انتدابات الرجاء بالتوقيع لمتوسط ميدان إيفواري

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي خبر التوقيع لمتوسط ميدان أجنبى و هو اللاعب روجي أهولو الذي يحمل جنسية مزدوجة، طوغولية ايفوارية.

كما نشر عزيز البداروي رئيس النادي الأخضر عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة اللاعب أهولو لحظة توقيع العقد.

و أرفق البدراوي الصورة بعبارة: “الكاسور الإيفواري روجي أهولو رجاوي”، قبل أن يعقب على أحد التعاليق بعبارة: “أقفل المحضر في ساعته وتاريخه”، في إشارة منه لنهاية التعاقدات التي أبرمها لحدود الساعة.

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