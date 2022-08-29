تقرير.. قطاع البناء وفر هذا العام حوالي 30 ألف منصب شغل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كباقي القطاعات، تأثر قطاع البناء و الأشغال العمومية بالظروف التي مرت منها المملكة المغربية إسوة بباقي دول العالم خلال الأشهر الأخيرة و التي تسببت فيها جائحة كورونا و غلاء الأسعار.

و في هذا الصدد، تراجعت مؤشرات قطاع البناء و الأشغال العمومية و ذلك وفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث سجل القطاع في النصف الأول من السنة الجارية، تذبذبا في القيمة المضافة التي شهدت بعض التراجع.

و أوضح التقرير أن نشاط قطاع البناء تأثر بسبب الاضطرابات المسجلة في السوق الدولية، حيث سجل المهنيون ارتفاعا كبيرا في أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج.

و بخصوص اليد العاملة في القطاع، ففي الربع الثاني من السنة الجارية، وفر قطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 30 ألف منصب شغل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0