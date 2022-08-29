طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، سحب غير مستقرة مع نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية مصحوبة ببرد محليا بالأطلس ومناطقه الغربية المجاورة، وبالمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، والريف، والأطلس الصغير، والأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع أن تكون سماء قليلة إلى أحيانا غائمة بالسايس، والواجهة المتوسطية، وباقي السهول الشمالية، والوسط، مع قطرات ورعد محلي.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق كل من السواحل الوسطى، والسهول المحيطية الشمالية، والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسواحل الوسطى مع تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و 25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

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