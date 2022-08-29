زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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طقس الاثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-08-29 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، سحب غير مستقرة مع نزول قطرات أو زخات مطرية رعدية مصحوبة ببرد محليا بالأطلس ومناطقه الغربية المجاورة، وبالمنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، والريف، والأطلس الصغير، والأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع أن تكون سماء قليلة إلى أحيانا غائمة بالسايس، والواجهة المتوسطية، وباقي السهول الشمالية، والوسط، مع قطرات ورعد محلي.

وستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة فوق كل من السواحل الوسطى، والسهول المحيطية الشمالية، والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، ومحليا بالسواحل الوسطى مع تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و 25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

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‫18 تعليقات

  7. هذه السنة ليست كباقي السنوات فالجفاف يلح في المستقبل ونسأل الله تعالى ان يسقي عباده ..

  8. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..

  9. نستغفرك و نتوب إليك أغثنا غيثا نافعا غير ضار وأغث قلوبنا و ارحمنا برحمتك الواسعة ..

  10. استغفر الله العظيم واتوب اليه اللهم أغثنا الغيث النافع يارب العالمين..

  11. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وأنشر رحمتك وأحي بلدك الميت،اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب..

  14. لماذا ، حتى تقترب الأزمات عندها يلتجئ المرء للدعاء والإستخارة ، وعند الفرج يتناسى فضل لله والخروج للشكر لله !!!اللهم اهدنا..

  15. كثرت المنكرات والمعاصي والحرب المشتعلة على كل ماهو ديني اسلامي هي سبب حبس المطر .اللهم انصر الاسلام والمسلمين

  17. اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين يارب العالمين..

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