إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ثلاثة أطنان من الحشيس بالبيضاء

هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأحد، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ثلاثة أطنان و168 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تم توقيف المتورط في تهريب هذه الشحنات من المخدرات على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، وذلك خلال عملية أمنية جرى تنفيذها على مستوى منطقة “دار بوعزة” بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل الناقلة من حجز 99 رزمة تحتوي على ثلاثة أطنان و168 كيلوغرام من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وإلى جانب شحنة المواد المخدرة، مكنت عمليات التفتيش المتواصلة على متن نفس الناقلة من حجز مجموعة من الخراطيش الخاصة ببنادق الصيد وعدة جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيه.

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