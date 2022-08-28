الشرطة الامريكية

الشرطة الامريكية تبحث عن منفذ “إطلاق نار عشوائي” مميت بدترويت

2022-08-28 / 21:55
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هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة الأميركية إن 4 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار، ثلاثة منهم لقوا حتفهم، على يد شخص بدا أنه يطلق النار على الناس بشكل عشوائي خلال فترة تقارب ساعتين ونصف الساعة صباح الأحد في ديترويت، حسبما ذكرت الشرطة.

كانت الشرطة تبحث عن مشتبه به بعد ظهر الأحد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وحذر رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، السكان وطالبهم بتوخي الحذر والاتصال برقم 911 إذا كانوا يعرفون هوية أو مكان وجود المشتبه به.

قال وايت: ”ما نريد أن نفعله اليوم هو إبعاده عن الشارع”. وأضاف أن الشرطة تتبعت جميع عمليات إطلاق النار الأربع إلى سلاح ناري واحد وتعتقد أن هناك مطلق نار واحد.

وقال إن المحققين لا يعتقدون أن هناك أي صلة بين الضحايا، مشيرا إلى أن شخصا كان يسير مع كلبا وآخر ينتظر حافلة عندما أطلق عليهما الرصاص.

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