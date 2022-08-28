اتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية يدين التصرف العدائي ل ” قيس سعيد”

2022-08-28 / 22:04
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر المكتب التنفيذي لإتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية ، عن إستنكاره الشديد، التصرف العدائي وغير المحسوب العواقب الذي أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله لزعيم كيان وهمي قادم على مثن طائرة جزائرية لحضور قمة منتدى التعاون الياباني ” تيكاد”، وما أعقب ذلك من تصرفات استفزازية رعناء أخرى لمشاعر المغرب ملكا وحكومة وشعبا.

وأكد المكتب التنفيذي لإتحاد الطلبة بالاقاليم الجنوبية للرأي العام ما يلي :

– إدانته الشديدة لهذه الخطوة الاستفزازية والعدائية الصادرة من رئيس دولة، أصبح خاضعا لإملاءات إحدى الدول المعادية للمغرب، ومشهود له بالانقلاب على كل الشرعيات الدولية والقانونية والدستورية، والمسار الديمقراطي وتطلعات الشعب التونسي الشقيق.

– دعوته لكل القوى الحية في الشقيقة تونس إلى التصدي بحزم لهذا الإنزلاق الخطير للرئيس التونسي المخالف للموقف التونسي التابث، من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حفاظا على عمق الروابط التاريخية وعمق الوشائج المشتركة بين البلدين الشقيقين.

– دعمه لكل الإجراءات والخطوات الرسمية للمغرب في مواجهة هذا الإستفزاز غير المسبوق المستفز لمشاعر المغاربة والماس بوحدة بلادهم الترابية.

– إدانته لمضامين بلاغ الخارجية التونسية غير المتزن، والذي يعكس تدبدا واضحا في المواقف الرسمية، ومحاولة للعب دور الضحية للتستر على التصرف الأرعن والعدائي وغير المقبول، مع التذكير بأن المغرب دولة ذات سيادة ومن حقه اتخاذ كل الخطوات الرسمية والدبلوماسية دفاعا عن وحدته والتصدي بحزم لكل المؤامرات التي تحاك ضده.

– اعتزازه بالمواقف المشرفة لعدد من رموز التيارات السياسية والنقابية والمدنية، تجاه الانزلاق غير المحسوب العواقب للرئيس التونسي تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

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