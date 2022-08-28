غداة زيارة ماكرون ..فرنسا تعلن عن شحنات اضافية من الغاز الجزائري

2022-08-28 / 21:24
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هبة بريس - وكالات

غداة زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران الأحد أن “إعلانات ستصدر قريباً” عن زيادة محتملة لشحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا.

وكشفت إذاعة أوروبا 1 أن مفاوضات جارية حاليا بين مجموعة الطاقة الفرنسية “إنجي” التي كانت رئيستها كاترين ماكغريغور من بين أفراد الوفد الرسمي المرافق لماكرون، ومسؤولين جزائريين لرفع الزيادة إلى 50 في المئة من الكميات الحالية.

وأفاد فيران على قناة “بي اف ام تي في”، “لا أستطيع تأكيد ذلك”، بذريعة أنه “لا يعلق على (معلومات) متعلقة بالخارجية الفرنسية والخارجية الجزائرية”. لكنه أضاف أن “إعلانات ستصدر قريبا”، مؤكدا حصول “تقارب في اطار زيارة” ايمانويل ماكرون التي بدأت مساء الخميس واستمرت حتى بعد ظهر السبت.

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‫12 تعليقات

  1. لا اتفاقيات ولا هم يحزنون الصحافة الفرنسية تنشر تذمرها من عودة رائسهم فاضي اليدين هناك شروط امنية وهو تسليم المطلوبين فقط

  2. نعم فرنسا تتحادث مع نفسها وتعقد الصفقات في غياب تام عن ارادت الشعب الجزائري

  4. جاء يتسول بحثا عن الغاز بسبب انخفاض ضخ الغاز الروسي بكل غلاسنوست لا علاقات ثنائية لا والو
    البراغماتية سيدة الموقف

  8. اليس هذا الضيف هو الذي سب الرسول (ص)
    اليس هذا الضيف هو من انكر وجود الجزائر تاريخيا في احد تصريحاته

  9. مداخيل فرنسا من الغاز الجزائري اكثر من مداخيل الجزائر نفسها منه. ماكرون جاء للاطمئنان على مصالح فرنسا في الجزائر فهي من يقرر من سيستفيد اسبانيا او إيطاليًا وتصريحه حول امدادات الغاز لايطاليا كانت واضحة

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