هولندا ..ارتفاع حصيلة حادث الدهس بروتردام الى ستة قتلى

هبة بريس - وكالات

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص كانوا يتناولون العشاء مساء أمس السبت في الهواء الطلق بالقرب من مدينة روتردام، وذلك وفق حصيلة صدرت اليوم الأحد عن الشرطة الهولندية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، مريم بورز، في تصريح للصحافة، إن الحصيلة ارتفعت حاليا إلى “ستة قتلى وسبعة جرحى، من بينهم امرأة في حالة خطرة، إثر حادث الأمس”.

وأضافت بورز “لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ما حصل بالتحديد”، في الوقت الذي استبعدت فيه الشرطة الفرضية الإرهابية.

وكانت الحصيلة الأولى لضحايا هذا الحادث الذي وقع مساء السبت على بعد حوالي 30 كيلومترا من جنوب روتردام تفيد بوقوع قتيلين على الأقل وعدة جرحى.

وبحسب الشرطة، انحرفت الشاحنة القاطرة عن الطريق وسارت باتجاه مجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في مأدبة شواء.

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