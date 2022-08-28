الاتحاد الدولي لنقابات افريقيا وآسيا : استقبال “سعيٌد” لزعيم الانفصاليين اساءة للمغرب
هبة بريس -
أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن ترحيب الرئيس التونسي بزعيم الميليشيات الانفصالية لـ “البوليساريو” يشكل “اعتداء على جميع الثوابت الدبلوماسية والعلاقات المتميزة التي تربط تونس بالمملكة المغربية”. إفريقيا
وفي بيان أرسله إلى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأحد ، استنكر الاتحاد تصرف الرئيس التونسي في إطار قمة التيكاد الثامنة التي نظمت في تونس ، معربا عن “رفضه التام لهذا السلوك غير المفهوم ، في ظل سياق إقليمي غير مستقر “. “.
وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد ، سعود الحجيلان ، أعرب عن دعمه الكامل لوحدة أراضي المغرب وسيادته الكاملة على صحرائه ، داعيا إلى نبذ الانقسام وتعزيز العلاقات واحترام سيادة الدول.
كما دعا السيد حجيلان المنظمات النقابية التونسية إلى إدانة هذا العمل.
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8 تعليقات
نتمنى ان تقطع العلاقات مع بوزبال. يكفينا امريكا واسراءيل
تونس تمارس سيادتها كاملة كما المغرب
أصبحت تونس ولاية تابعة لقصر مرداية
مالنا حنايا ياك المغرب في الصحراء ديالو والصحراء في المغرب ديالها شكون داها في بوزبال ديال بن بطوش و الشارف ديال قيس سعيد
الرشوة ديال الجزائر بانت على حقيقتها تونس .صحراء مغربية رغم على انفسهم وستبقى مغربية الى ان يرث الله وما عليها
تونس لم تعد دات سيادة جرفتها سيول الجهة الشرقية ، يجب رد الصاع صاعين من جهة المسؤولين في البلاد
وإذا عرف السبب بطل العجب. تونس حسب صندوق النقد الدولي دولة على حافة الإفلاس، والمفلس عادة ما يقبل جميع العروض طمعا في إنقاذ وضعيته ويمد يده نحو أية قشة يراها لتفادي الغرق، ولذلك فالرئيس قيس سعيد استقبل زعيم عصابة البوليساريو استقبال المكره الذي ينفذ تعليمات الجزائر
يبدوا ان قيس دفع له الكثير من اجل كل هذا