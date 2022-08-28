قادمة من طنجة..العثور على جثة شابة داخل الصندوق الخلفي لسيارة مهاجر مغربي بالجزيرة الخضراء

هبة بريس - الرباط

عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني، بميناء الجزيرة الخضراء أمس السبت، على جثة شابة مغربية بالصندوق الخلفي لسيارة مهاجر مغربي مقيم بأوروبا ، قادمة من طنجة .

وقالت الصحافة الاسبانية ، أن الجثة التي عثرت عليها مصالح الامن الاسباني ، هي لشابة تبلغ من العمر 25 سنة ، شقيقة المهاجر صاحب السيارة ، حيث تبين أنه حاول تهريبها بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، لكنها تعرضت للاختناق وضربة شمس أنهت حياتها.

وقد تم توقيف شقيق الضحية من طرف المصالح الأمنية الإسبانية بتهمة القتل غير العمد والتهريب، في حين جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات.

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