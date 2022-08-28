طنجة ..شرطي يطلق الرصاص لتحييد خطر كلاب شرسة هاجمت مواطنين

هبة بريس - مكتب طنجة

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح اليوم الأحد 28 غشت الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الناتج عن كلبين من فصيلة شرسة، هاجما المواطنين وعناصر الشرطة وعرضا سلامتهم الجسدية لخطر جدي ووشيك.

وكانت دورية لفرقة مكافحة العصابات قد تدخلت صباح اليوم من أجل تخليص مواطنين تعرضا لهجوم من كلبين من فصيلة شرسة بالمدينة القديمة بمدينة طنجة، حيث اضطر موظف شرطة من عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة عيارات مكنت من إصابة أحد الكلبين والسيطرة على الثاني، قبل أن يتم توقيف مالكهما الذي حل لاحقا بعين المكان.

وقد تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية ووضع الكلبين رهن إشارة المصالح البلدية المختصة، فيما يجري إخضاع مالكهما لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.

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