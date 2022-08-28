تركيا تتهم اليونان بتنفيذ “عمل عدائي” ضدّ طائراتها

هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد (28 أغسطس/آب 2022) أن طائرات مقاتلة تابعة لها كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي “اس-300″ لليونان، مندّدة بما وصفته بـ”عمل عدائي”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “صواريخ دفاع جوي يونانية هددت مقاتلات تركية، حيث أقفلت الرادار على المقاتلات من طراز اف-16″.

وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ”إغلاق” أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات “اف-16” التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت المصادر أن هذه الخطوة توازي “عملاً عدائياً” بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). غير أن الطائرات التركية “نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة”.

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