تركيا تتهم اليونان بتنفيذ “عمل عدائي” ضدّ طائراتها

2022-08-28 / 19:52
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هبة بريس - وكالات

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد (28 أغسطس/آب 2022) أن طائرات مقاتلة تابعة لها كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي “اس-300″ لليونان، مندّدة بما وصفته بـ”عمل عدائي”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “صواريخ دفاع جوي يونانية هددت مقاتلات تركية، حيث أقفلت الرادار على المقاتلات من طراز اف-16″.

وقام نظام الدفاع الجوّي اليوناني المتمركز في جزيرة كريت بـ”إغلاق” أجهزة الاستشعار المنصوبة على طائرات “اف-16” التركية التي كانت تجري الثلاثاء الماضي مهمّة استطلاع على علوّ 10 آلاف قدم غرب جزيرة رودس، وفق ما أفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وأكّدت المصادر أن هذه الخطوة توازي “عملاً عدائياً” بحسب قواعد الاشتباك في حلف شمال الأطلسي (ناتو). غير أن الطائرات التركية “نفّذت مهمّتها وعادت إلى قاعدتها سالمة”.

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‫4 تعليقات

  1. يعني مافي فائدة من دخول تركيا حلفهم
    لازالت تركيا خارج الحلبة
    مبيتين لها المكائد

  2. يبدو أن أمريكا ستخسر بعض حلفاءها نتيجة ازدواجية معاييرها وخاصةً بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا وإن استمرت أمريكا بهذا التعامل لا يستبعد أن تتجه تركيا وبعض الدول الحليفة الى أمريكا باتجاه التحالف مع روسيا وهذا ما يحقق لأمريكا خسارة كبرى

  4. تركيا لا تريد ان تدخل في معلوماتها انها دولة مسلمة ؟ و العرب يحقد على جميع المسلمين ، بحب على تًميت ان تكون حذرة و تسحب ما يخرج من تفوه المسؤلين الغربيين. تركيا لا تريد ان تتعلم و تنسى التاريخ . صرخوا مرارا ان تركيا كدولة مسلمة لا يمكن ان تكون في الاتحاد الاوروبي هذا من جهة ، اما من جهة اخرى حلف الناتو لا يريد تركيا الا جيشها للوقد ان وقعت حرب ولا بعذونها اهمية مثل اليونان المسيحية . افيقوا ؟

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