تفاصيل توقيف “داعشي ” حاول تصفية زميله بطنجة(صور)

2022-08-28 / 19:47
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال يومه الأحد 28 غشت الجاري، من توقيف شخص موالي لتنظم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي يروم المساس الخطير بالنظام العام
.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على محاولة تصفية شخص يقيم معه بورش للبناء، في إطار “التعزير” بدعوى أن الضحية يخالف تعاليم الدين، حيث عرضه لاعتداء جسدي باستعمال آلة ثاقبة تقذف مسامير حادة عن طريق الضغط، مما تسبب له في جروح على مستوى العنق.

وقد تدخلت دوريات شرطة النجدة بمسرح الجريمة فور تلقيها إشعارا بهذا الحادث، حيث حاول المشتبه فيه الفرار والقفز انطلاقا من الطابق الأول لورش البناء الموجود بحي “بوحوت” بمنطقة بني مكادة، قبل أن يتم توقيفه وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل الغرفة التي يشغلها المشتبه فيه عن حجز أسلحة وإصدارات ذات طبيعة متطرفة، وهي عبارة عن الآلة الثاقبة المستخدمة في الاعتداء، وقماش أسود يحمل ما يسمى “راية” تنظيم داعش الإرهابي، وبندقية تقليدية تعمل بالبارود، وأربع أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة ، وتسع قطع حديدية حادة، فضلا عن غلاف جلدي مخصص للمسدسات الفردية.

كما تم العثور بحوزة المشتبه فيه أيضا على منشورات ومخطوطات ذات صبغة متطرفة ومعدات معلوماتية، وتتمثل في أربع دعامات تحميل إلكترونية، وثلاث ذاكرات تخزين رقمية، وثلاث آلات تصوير، وبطاريتان للهاتف، فضلا عن جهاز هاتف محمول، سوف يتم وضعه رفقة باقي المحجوزات رهن إشارة مختبرات الشرطة العلمية والتقنية بغرض إخضاعها للخبرات الرقمية والتقنية اللازمة.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، فقد عهد بمباشرة البحث في هذه القضية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن الارتباطات المحتملة للمشتبه فيه الموقوف بالتنظيمات الإرهابية، وتحديد مسارات تطرفه وكذا الأهداف الإرهابية المفترضة التي انخرط في تنفيذها.

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‫8 تعليقات

  2. عقلية الجهل والتخلف والأمية والتشدد والحمدلله والشكر لله أمننا الساهر على راحتنا بالمرصاد لأمثال هؤلاء
    اللهم احفظ ملكنا ووطننا المغرب الحبيب من كل خطر وسوء
    والشكر والافتخار لكم أبها الرجال أمننا العظماء

  3. كل الحب وتقدير لكم حفظكم الله أحبكم كثيرا وبالتوفيق الله الوطن الملك

  4. لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في من دخل علينا هد الفكر المتطرف ..كيف يعقل لي اي انسان ان يكفر انسان

  7. أكبر داعش موجودة بيناتنا حاليا هوما هاد المسؤولين ونوال الأمة هادو لخصوم يحققو معاهوم حول الممتلكات ونهب المال العام والرشوة والفساد المالي والاداري

  8. الفكر الداعشي اصبحةمجرد خرافة يضيع بسببها شباب في عمر الزهور لا داعي لتهويل الامر ممكن تجد ذالك الشاب لايتقن حتى القراءة والكتابة

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