“تيكاد-8”.. غينيا الاستوائية تأسف لغياب المغرب “البلد الذي يحظى بمكانة خاصة”

هبة بريس -

أعربت غينيا الاستوائية، اليوم الأحد، عن أسفها لغياب المغرب عن القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8).

وقال وزيرخارجية غينيا الاستوائية، السيد سيميون أويونو إسونو أنغي، خلال جلسة عامة حول السلام والأمن “نأسف لغياب المملكة المغربية، وهي دولة ذات مكانة خاصة، عن تيكاد”،داعيا إلى إيجاد حل دائم للمشكل المتعلق بالتمثيلية في هذا المنتدى.

وتجدر الاشارة إلى أن المغرب قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي كرس بشكل صارخ توجها عدائيا تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا.

وسجل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس االسبت، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأكد على أهمية احترام المساطر والقواعد المتعلقة بتوجيه الدعوة إلى الأشخاص والوفود، والتي تم إرساؤها بشكل مشترك مع اليابان، داعيا إلى الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بصيغة المشاركة في لقاءات الشراكة.

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