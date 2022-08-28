شجار يقود المصالح الامنية بطنجة لمشتبه في حمله “أفكار متطرفة “

2022-08-28 / 18:27
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد حي فاطمة الزهراء ، مساء اليوم الاحد 28 غشت ، استنفارا أمنيا كبيرا ، بسبب شجار بين شخصين قاد لتوقيف شخص يشتبه حمله لافكار متطرفة .

وبحسب المعطيات الاولية ؤ فقد نشب شجار بين شخصين استعملت في الاسلحة البيضاء ، لتتدخل المصالح الامنية التي قامت بتوقيف المعني بالامر وبعد اخضاع المنزل لعملية تفتيس دقيقة اسفرت عن حجز ادوات وكتب للفكر “الجهادي ” .

وتعكف عناصر الأمن لحدود كتابة هذه السطور على التحقيق في القضية لمعرفة كافة ملابساتها وظروفها.

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‫30 تعليقات

  2. أعانكم الله في مهامكم الجسام وبارك الله في صحة السيد المدير العام وكافة المدراء والعناصر الأمنية بكل رتبهم.

  6. بالتوفيق لكم .حفظكم الله وحفظ هذا الوطن من الشر والأشرار .شعارنا الله الوطن الملك. ملكنا وحبيبنا محمد السادس نصره الله وأطال عمره وسدد خطاه

  8. لذي سؤال بريء كم عدد أشخاص الذين يتم قيض عليهم بتهمة الإرهاب في كل سنة ؟؟؟؟؟؟ على حسب متابعتي للأخبار فإنه يتم قبض كل أسبوع على خلية إرهابية أي بمعدل قبض على إرهابي واحد كل يوم أي ثلاتين شخص كل شهر أي 365 إنسان في سنة و هذا يعتبر مجهود جبار لأبطالنا من جهاز الأمن و كنت أتمنا أن يتم قبض على شخص واحد فاسد في سنة

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