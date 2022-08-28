شجار يقود المصالح الامنية بطنجة لمشتبه في حمله “أفكار متطرفة “

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد حي فاطمة الزهراء ، مساء اليوم الاحد 28 غشت ، استنفارا أمنيا كبيرا ، بسبب شجار بين شخصين قاد لتوقيف شخص يشتبه حمله لافكار متطرفة .

وبحسب المعطيات الاولية ؤ فقد نشب شجار بين شخصين استعملت في الاسلحة البيضاء ، لتتدخل المصالح الامنية التي قامت بتوقيف المعني بالامر وبعد اخضاع المنزل لعملية تفتيس دقيقة اسفرت عن حجز ادوات وكتب للفكر “الجهادي ” .

وتعكف عناصر الأمن لحدود كتابة هذه السطور على التحقيق في القضية لمعرفة كافة ملابساتها وظروفها.

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