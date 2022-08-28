النادي الرياضي المكناسي لكرة السلة يلغي مشاركة بالبطولة العربية في تونس

هبة بريس

أعلن النادي الرياضي المكناسي لكرة السلة، اليوم الأحد، إلغاء مشاركته في البطولة العربية للأندية سيدات التي ستقام بمدينة نابل من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وألغى النادي المكناسي، مشاركته بالبطولة المقامة بتونس، بعد إعلان جامعة الكراطي مشاركتها في بطولة شمال افريقيا.

وجاء هذا القرار بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي ومشاركته في قمة تيكاد8.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10