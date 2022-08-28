رئيس حركة مشروع تونس: “يجب تسوية ما حصل مع المغرب الشقيق فورا”

هبة بريس

أكد رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أن “ما حصل بين تونس والمغرب الشقيق يجب تسويته فورا وعوض التراشق بالبيانات يجب اتباع ديبلوماسية فاعلة وناجعة الان ومن يأخذ الخطوة الاولى في هذا الاتجاه يكون أكرم.”

وقال مرزوق في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “علاقات تونس مع الجزائر والمغرب استراتيجية بنفس المستوى ويجب الحذر الشديد في إدارة هذه العلاقات. قد لا تكون المشكلة في حضور الوفد الصحراوي إذا تأكد انه هذا قرار الاتحاد الافريقي واليابان لان هذا الاطار هو افريقي ياباني وليس فقط افريقي، لكن الاستقبال الرسمي المرتبك (لاحظ انه بيان الرئاسة التًونسية لم يحدد صفة الشخص الذي التقاه في المطار) أعطى إشارة شديدة الالتباس مهما كانت النية. ففي علاقات الدول الاعمال ليست بالنيات.”

وأضاف مرزوق قائلا “لو كان عندنا ديبلوماسية فاعلة واستباقية لكنا تجاوزنا هذا الاشكال قبل حصوله بالحديث مع الاشقاء المغاربة قبل القمة بما فيها مقابلتهم مباشرة والاتفاق معهم على التفاصيل. لاننا نحن اصحاب الضيافة وهذا واجب المضيّف على الضيوف. البروتوكول في صميم السياسة. لاننا نعرف حساسية الموضوع خاصة في هذا الظرف. وهكذا تعمل الديبلوماسيات المحترفة.. هذا إذا كنا نريد في الأصل أن نحافظ على العلاقات.”

وختم مرزوق تدوينته بالقول “الآن عوض لغة المحاججات وتصعيد الماء للصعدة…يجب بسرعة لملمة الموضوع…والتفكير في المصلحة العليا لبلدنا وللبلدان الشقيقة”.

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