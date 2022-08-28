بوروندي تعرب عن أسفها لغياب المغرب عن منتدى تيكاد8

هبة بريس - الرباط

عبرت جمهورية بوروندي اليوم الأحد، عن أسفها لغياب المغرب عن القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد).

وقال الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، خلال جلسة عامة حول السلام والأمن في إطار (تيكاد)، “نأسف لغياب المملكة المغربية عن تيكاد-8 بسبب عدم حصول توافق خلال المشاورات التي سبقت هذه الاجتماعات”.

وأعرب نداييشيمي عن أمله في”تلافي مثل هذه الانقسامات خلال الدورات المقبلة”، مبرزا أن الهدف الذي تنشده (تيكاد ) يتمثل في “العمل على توحيد الرؤى والاشتغال وفق مقاربات تخدم التضامن الدولي”.

وقرر المغرب عدم المشاركة في هذه القمة، و الاستدعاء الفوري لسفير الملك محمد السادس بتونس للتشاور، وذلك عقب موقف هذا البلد في إطار مسلسل (تيكاد)، والذي كرس بشكل صارخ توجها عدائيا تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا.

وفي هذا السياق، سجل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس السبت، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأكد الناطق باسم الوزارة على أهمية احترام المساطر والقواعد المتعلقة بتوجيه الدعوة إلى الأشخاص والوفود التي تم إرساؤها بشكل مشترك مع اليابان، داعيا إلى الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي المرتبطة بشكل المشاركة في لقاءات الشراكة.

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